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Новости 15:05

Суд обязал Ольгу Романову* опровергнуть сказанное о Дерипаске

фото ЗакС политика Суд обязал Ольгу Романову* опровергнуть сказанное о Дерипаске

Суд в Москве потребовал от журналистки и правозащитницы Ольги Романовой* опровергнуть ее слова о деятельности предпринимателя Олега Дерипаски. Ставшие предметом юридического разбирательства сведения были озвучены в видеоинтервью Елизавете Осетинской**. Фрагмент беседы был посвящен частным военным компаниям в России. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова.

Бессрочное опровержение Романова* должна будет оформить в виде бессрочного поста в социальной сети X (бывшая Twitter). Этим требования истца к ней ограничиваются. Если правозащитница проигнорирует судебное решение, то каждый день с нее будут взыскивать по 10 тысяч рублей. 

Романова* несколько последних лет живет и работает в Германии. Ранее Дерипаска отозвал аналогичный иск к Осетинской** после того, как та выпустила опровержение той же самой информации из интервью.

*Минюст внес Ольгу Романову в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Елизавету Осетинскую в единый реестр иноагентов

фото: Живой гвоздь / YouTube (скриншот)


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