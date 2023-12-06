ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:12

Призывникам могут разрешить проходить службу в органах ФСБ

фото ЗакС политика Призывникам могут разрешить проходить службу в органах ФСБ

В базе Государственной думы появилось предложение, согласно которому военную службу по призыву можно будет проходить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ), об этом 6 декабря пишет "Деловой Петербург".

На данный момент россияне могут проходить военную службу по призыву только в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках.

Также предлагается запретить служить по призыву в ФСБ тем, кто признан в России иностранным агентом.

Напомним, что Министерство обороны России предложило поменять требования к состоянию здоровья призывников

Фото: Минобороны / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама