Призывникам могут разрешить проходить службу в органах ФСБ

В базе Государственной думы появилось предложение, согласно которому военную службу по призыву можно будет проходить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ), об этом 6 декабря пишет "Деловой Петербург".

На данный момент россияне могут проходить военную службу по призыву только в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках.

Также предлагается запретить служить по призыву в ФСБ тем, кто признан в России иностранным агентом.

Напомним, что Министерство обороны России предложило поменять требования к состоянию здоровья призывников.

Фото: Минобороны / "ВКонтакте"