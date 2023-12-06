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Новости 15:48

На Варламова* составили очередной иноагентский протокол

фото ЗакС политика На Варламова* составили очередной иноагентский протокол

Роскомнадзор составил протокол в отношении журналиста и видеоблогера Ильи Варламова*. В его контенте усмотрели нарушение законодательства, регулирующего деятельность иностранных агентов, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Административное дело возбудили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП из-за отсутствия иноагентской пометки в материалах. Какие именно публикации или ролики не были должным образом маркированы, пока неизвестно. Не назначена и дата заседания. Проживающему за рубежом блогеру грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

В августе Варламова* по аналогичному протоколу оштрафовали на 30 тысяч рублей.

*Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

фото: varlamov / YouTube (скриншот)


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