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Новости 16:12

Пожар не повлияет на сроки сдачи петербургской консерватории

фото ЗакС политика Пожар не повлияет на сроки сдачи петербургской консерватории

Произошедший в консерватории имени Римского-Корсакова пожар не повредил отреставрированные части здания, об этом 6 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу подрядной организации АО "Политехстрой".

По информации подрядчиков, возгорание произошло в складских помещениях здания, поэтому не затронуло, например, Малый зал имени Глазунова, Домовую Церковь, Парадную лестницу и так далее.

Также сообщается, что инцидент не повлияет на сроки ввода здания в эксплуатацию. 

Напомним, что днем в среду, 6 декабря, в реставрируемой консерватории произошел пожар, охвативший 100 квадратных метров первого этажа. Столбы дыма и огня шли из окон здания. 

Фото: пресс-служба правительства Петербурга


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