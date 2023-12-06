Пожар не повлияет на сроки сдачи петербургской консерватории

Произошедший в консерватории имени Римского-Корсакова пожар не повредил отреставрированные части здания, об этом 6 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу подрядной организации АО "Политехстрой".

По информации подрядчиков, возгорание произошло в складских помещениях здания, поэтому не затронуло, например, Малый зал имени Глазунова, Домовую Церковь, Парадную лестницу и так далее.

Также сообщается, что инцидент не повлияет на сроки ввода здания в эксплуатацию.

Напомним, что днем в среду, 6 декабря, в реставрируемой консерватории произошел пожар, охвативший 100 квадратных метров первого этажа. Столбы дыма и огня шли из окон здания.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга