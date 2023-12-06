В Петербурге горит 100 квадратных метров первого этажа Консерватории

В Адмиралтейском районе Петербурга начался пожар в петербургской Консерватории, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, пожар начался на первом этаже 4-этажного здания на площади 100 квадратных метров. Пожару присвоен дополнительный номер БИС-1.

Судя по опубликованным "Фонтанкой.ру" кадрам, из окон вырываются пламя и столбы черного дыма.

Уточняется, что пожарные на место происшествия, по словам очевидцев, приехали только через 15 минут. Скорая приехала к зданию раньше, но информация о пострадавших пока не поступала. Посетителей Консерватории эвакуировали.

На данный момент также неизвестна причина возгорания.

На месте работают 6 единиц специальной техники и 27 человек личного состава МЧС.

Напомним, что здание Консерватории реставрируют уже с 2012 года, однако, как отметил президент России Владимир Путин, работы слишком сильно затянулись. Закончить работы пообещали в 2024 году.

Фото: ЗАКС.Ру