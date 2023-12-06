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Новости 16:50

Самолеты из Петербурга в Хибины будут летать чаще в горнолыжный сезон

фото ЗакС политика Самолеты из Петербурга в Хибины будут летать чаще в горнолыжный сезон

На горнолыжный курорт Хибины в Мурманской области увеличится количество авиарейсов из Петербурга из-за повышения спроса на этот маршрут в зимнее время, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Также в авиакомпании заявили, что пассажирам доступна услуга провоза зимнего снаряжение для занятий спортом бесплатно. Это распространяется на одну пару лыж и лыжных палок в чехле, а также пару лыжных ботинок.

Для сноубордистов доступен бесплатный паровоз сноуборда и ботинок для него.

Сейчас в Хибины летают каждый день самолеты один раз в день. Авиакомпания собирается увеличить количество полетов.

Фото: ЗАКС.Ру


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