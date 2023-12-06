Google крупно оштрафовали по закону о "самоконтроле" соцсетей

Суд в Москве назначил очередной штраф американской компании Google. На этот раз взыскание в размере 800 тысяч рублей досталось ей за нарушение так называемого закона о самоконтроле, передает "Интерфакс". Протокол составили по ч. 2 ст. 13.50 КоАП (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению ее мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации).

Обязанность соцсетей самостоятельно отслеживать и блокировать запрещенную в РФ информацию была закреплена в Кодексе об административных правонарушениях в сентябре.

В течение последних трех лет Google из-за запрещенного контента штрафуют регулярно. Если в 2021 году претензии чиновников в основном касались информации о несанкционированных протестных акциях, то с первой половины 2022 года компанию чаще всего привлекают к ответственности за неудаление материалов о военной спецоперации.

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