Гололед в Петербурге отправил в больницу трех горожан

В Петербурге гололед продолжает сносить с ног горожан, причиняя им различные травмы, об этом 6 декабря писала "Фонтанка.ру".

В самом центре Петербурга у торгового центра "Галерея" на Лиговском проспекте еще 2 декабря упал 28-летний мужчина. После падения врачи диагностировали ему внутреннее скопление крови в виде гематомы.

На пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры упал на пешеходном переходе 54-летний житель Калининского района. Мужчину пришлось госпитализировать, ему диагностировали ушиб локтя и разрыв трицепса.

В Колпино тоже без травм не обошлось. Там упала 59-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом запястья.

Напомним, что в Петербурге с 6 по 7 декабря введен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за образования гололедицы.

Фото: ЗАКС.Ру