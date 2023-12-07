СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы в брянской школе

Следственный комитет возбудил 7 декабря уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) из-за стрельбы в гимназии № 5 города Брянска. Согласно информации ведомства, в результате инцидента погибли двое, включая стрелявшую ученицу.

Согласно предварительным данным, 14-летняя восьмиклассница принесла в школу помповое ружье, из которого принялась стрелять на уроке в одноклассников. "В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении СК.

Ранее в МВД сообщали о трех пострадавших при стрельбе. Сама восьмиклассница покончила с собой.

Как написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица могла стрелять из принадлежащего ее отцу охотничьего ружья "Бекас-3". "Оружие было спрятано в тубусе", — уточнил парламентарий.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух погибших и пяти пострадавших школьниках. "У двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь", — написал он в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что одной из погибших учениц стала сама стрелявшая, и принес соболезнования родителям убитой ей школьницы. Семьям погибшей и пострадавших детей окажут всю необходимую помощь, пообещал он.

Фото: ЗАКС.Ру