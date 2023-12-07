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Новости 11:42

На КАД загорелся рейсовый автобус в Кингисепп с пассажирами

фото ЗакС политика На КАД загорелся рейсовый автобус в Кингисепп с пассажирами

На юге Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге загорелся рейсовый автобус с пассажирами, об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Возгорание произошло на съезде на Волхонское шоссе в Красносельском районе города. 

Информация о возникшем возгорании поступила в дежурную службу МЧС в 09:32 утра. К 10 часам пожар полностью ликвидировали. К ликвидации было привлечено 10 человек личного состава МЧС и 2 единицы специальной техники.

Сгоревший автобус направлялся из Петербурга в Кингисепп в Ленобласти, в нем находилось 17 пассажиров, которые не пострадали. Однако на месте происшествия образовалась пробка.

Фото: ЗАКС.Ру


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