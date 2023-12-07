Справороссы выдвинут Путина в президенты

"Справедливая Россия — За правду" выдвинет в качестве своего кандидата на выборах президента действующего главу государства Владимира Путина, заявил журналистам председатель партии Сергей Миронов. По его словам, произойдет это на съезде справороссов 23 декабря.

"23 декабря состоится съезд Социалистической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", и на этом съезде мы выдвинем кандидатом от нашей партии Владимира Владимировича Путина", — цитирует "Интерфакс" слова Миронова.

Политик отметил, что решение выдвинуть Путина партийцы приняли еще 20 мая. Согласно его предположениям, к дате партийного съезда "произойдут ожидаемые события" и действующий президент уже получит статус самовыдвиженца или же будут приняты "какие-то другие решения" касательно его кандидатуры на выборах.

Планами выдвинуть Путина на новый президентский срок Миронов делился на круглом столе в Госдуме в середине ноября. При этом он говорил, что справороссы могут предложить своему кандидату некие идеи, реализация которых позволит России стать мощной и независимой страной.

Фото: Kremlin,ru