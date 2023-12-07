Полиция задержала подростка, отправлявшего ложные сообщения об угрозе в школы Ленобласти

Правоохранители задержали 15-летнего подростка из Ленинградской области по подозрению в ложных сообщениях об угрозе взрыва школам в Волосовском и Гатчинском районах региона, об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 1 декабря, несколько школ обратились в полицию с сообщением о том, что им поступила информация о готовящихся взрывах. Правоохранительные органы начали розыск подозреваемого.

Юношу задержали в школе деревни Терпилицы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Как оказалось, тревожные сообщения в школы поступали еще 30 ноября. Отправитель требовал денег от образовательного учреждения в Гатчине.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст.207 УК РФ). По ней грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру