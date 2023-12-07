Сотрудник "Балтийского завода" отправится на принудительные работы за надписи маркером

Надписи маркером о русских стали причиной уголовного разбирательства по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ), сообщила 7 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. На скамье подсудимых оказался сотрудник "Балтийского завода" Андрей Громов.

Дело слушалось в Василеостровском районном суде. Согласно представленным материалам, инспектор по пожарной безопасности Громов не позднее 26 декабря прошлого года сделал несколько надписей маркером на территории завода на Косой линии Васильевского острова. При этом он якобы действовал умышленно, "испытывая вражду в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку — русские".

Надписи с насильственными призывами появились в четырех помещениях строящегося атомного ледокола "Якутия", а также на стенах туалетных кабинок. Ознакомиться с ними могли сотрудники завода, находившиеся на его территории.

Громов вину признал, само дело рассматривалось в особом порядке. Суд учел его раскаяние и помощь в расследовании, а также положительные характеристики по месту жительства, работы и воинской службы. В качестве наказания ему назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком длительностью два года, однако затем изменили вынесенное решение. Громову предстоит один год принудительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства.

Фото: ЗАКС.Ру