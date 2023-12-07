Чемпион мира получил 15 лет строгого режима за убийство росгвардейца в Махачкале

Верховный суд Республики Дагестан огласил приговор в отношении чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева по делу об убийстве сотрудника Росгвардии, об 7 декабря пишут "РИА Новости".

В ноябре 2018 года в караоке-ресторана города Махачкала начался конфликт, в ходе которого был убит 26-летний лейтенант Росгвардии. Молодой человек пытался разнять драку и во время этого получил несколько огнестрельных ранений от Мачиева.

В 2021 году чемпиона оправдали на основании решения присяжных, однако потом оправдательный приговор отменили.

Суд приговорил Шахбана Мачиева к 15 годам строгого режима заочно, так как мужчина находится за пределами России. Он объявлен в международный розыск.

Фото: ЗАКС.Ру