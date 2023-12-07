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Новости 14:35

Петербуржцы за 10 месяцев 2023 года задолжали по кредитам 72 млрд рублей

фото ЗакС политика Петербуржцы за 10 месяцев 2023 года задолжали по кредитам 72 млрд рублей

Жители Петербурга с января по октябрь 2023 года задолжали кредитным организациям 72 млрд рублей, следует из ответа Федеральной службы судебных приставов по Петербургу от 4 декабря на обращение депутата Законодательного собрания Андрея Рябоконя. В ведомстве отметили, что количество исполнительных производств достигло 420 тысяч, что на 19,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

- Это снижение уровня жизни, люди вынуждены брать деньги в банках для того, чтобы как-то поправить свое материальное положение. Они, видимо, не рассчитывают свои финансовые возможности. Получаются такие цифры на выходе. Тренд достаточно серьезный, - добавил Рябоконь в разговоре с ЗАКС.Ру. 

Депутат добавил, что нередко большие долги по кредитам приводят к банкротству физических лиц. 

Ранее Рябоконь подготовил несколько законодательных инициатив, направленных на снижение кредитной нагрузки на россиян. В частности, они касались запрета рекламы микрофинансовых организаций, а также введения мораторий на начисление пеней и штрафов по кредитам. Последняя мера была рекомендована Центробанком в разгар пандемии коронавируса, однако коммерческие банки к такому совету не прислушались. 

Напомним, осенью банки сократили выдачу потребительских кредитов почти на треть. Отчасти это связано с ростом ключевой ставки, которая сегодня составляет  15%. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 




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