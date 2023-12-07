Петербуржцы за 10 месяцев 2023 года задолжали по кредитам 72 млрд рублей

Жители Петербурга с января по октябрь 2023 года задолжали кредитным организациям 72 млрд рублей, следует из ответа Федеральной службы судебных приставов по Петербургу от 4 декабря на обращение депутата Законодательного собрания Андрея Рябоконя. В ведомстве отметили, что количество исполнительных производств достигло 420 тысяч, что на 19,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

- Это снижение уровня жизни, люди вынуждены брать деньги в банках для того, чтобы как-то поправить свое материальное положение. Они, видимо, не рассчитывают свои финансовые возможности. Получаются такие цифры на выходе. Тренд достаточно серьезный, - добавил Рябоконь в разговоре с ЗАКС.Ру.

Депутат добавил, что нередко большие долги по кредитам приводят к банкротству физических лиц.

Ранее Рябоконь подготовил несколько законодательных инициатив, направленных на снижение кредитной нагрузки на россиян. В частности, они касались запрета рекламы микрофинансовых организаций, а также введения мораторий на начисление пеней и штрафов по кредитам. Последняя мера была рекомендована Центробанком в разгар пандемии коронавируса, однако коммерческие банки к такому совету не прислушались.

Напомним, осенью банки сократили выдачу потребительских кредитов почти на треть. Отчасти это связано с ростом ключевой ставки, которая сегодня составляет 15%.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру