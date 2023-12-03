Банки почти на четверть сократили выдачу потребкредитов

Российские банки прошедшей осенью сократили выдачу потребительских кредитов, сообщили 3 декабря "Известия" со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) "Скоринг Бюро". Относительно показателей августа снижение объема выданных займов составило почти четверть.

В октябре банки выдали россиянам необеспеченных кредитов на 582,5 миллиарда рублей. Это на 6 % меньше, чем в сентябре, и на 22 % меньше, чем в августе, когда заемщики получили рекордные 747 миллиардов рублей. При этом с начала года объемы выдачи кредитов в стране увеличивались с каждым месяцем, а сам прирост колебался в промежутке от 2 % до 37 %. Исключением здесь стал лишь апрель, когда наблюдалось небольшое сокращение показателя относительно результатов за март.

В то же время количество оформленных потребкредитов в октябре оказалось лишь на 5 % ниже результатов августа. Что касается среднего чека, то он уменьшился на 18 % — с 207 тысяч рублей до 169,4 тысячи рублей.

В опрошенных изданием крупных банках подтвердили информацию, предоставленную "Скоринг Бюро". Причиной сокращения необеспеченного потребкредитования назвали ужесточение регулирования со стороны Центробанка, а также увеличение значения ключевой ставки. До конца минувшего июля ее величина составляла 7,5 %, но к концу октября она выросла уже до 15 % годовых.

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