Ленобласть подписала соглашение о строительстве двух участков ШМСД

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил 7 декабря подпись под концессионным соглашением о строительстве V и VI участков Широтной магистрали скоростного диаметра (ШМСД). Помимо правительства региона, участниками соглашения выступили банки "Россия" и ВТБ.

"Общая протяженность двух веток автодороги — 16 километров, трассировка — от Витебской развязки и КАД на Мурманское шоссе и Всеволожск", — сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Соглашение было подписано в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!".

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит около 110 миллиардов рублей, из которых 50 миллиардов рублей придется на внебюджетные средства. На проектирование и строительство потребуется восемь лет.

В конце октября два участка ШМСД на территории Ленобласти были выставлены на торги. Стоимость работ тогда оценили более чем в 110 миллиардов рублей.

Фото: "Админка Ленобласти" / Telegram (скриншот видео)