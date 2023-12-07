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Студентов СПбГУ осудила комиссия по этике из-за негативных комментариев о вузе в соцсетях

фото ЗакС политика Студентов СПбГУ осудила комиссия по этике из-за негативных комментариев о вузе в соцсетях

Два студента СПбГУ нарушили кодекс универсанта, написав негативные отзывы об университете в социальной сети "ВКонтакте", об этом 7 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комиссию по этике СПбГУ и одного из студентов-комментаторов.

Заседание по факту нелестных слов в адрес университета прошло еще в ноябре. В комиссию обратилась представитель Совета родителей Академической гимназии вуза.

Речь шла о двух студентах СПбГУ с разных направлений. По данным комиссии, молодые люди открыто и нецензурно высказывались в адрес студентов СПбГУ и вуза. По мнению представителя Совета родителей, такое поведение может создать неверный образ о студентах и наносит ущерб репутации СПбГУ.

Один из комментаторов на заседание комиссии не пришел, а второй согласился с тем, что такое поведение неприемлемо. По словам пропустившего заседание студента, после этого санкции не применялись, а также никакие сообщения от вуза к нему не поступали.

Фото: ЗАКС.Ру


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