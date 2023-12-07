Комитет по печати готов заплатить 559,8 тысяч рублей за 4 месяца мониторинга СМИ

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ ищет подрядчика на проведение мониторинга средств массовой информации в январе-апреле 2024 года. Документы аукциона опубликованы на сайте петербургских госзакупок "Электронный магазин".

Согласно информации на сайте, комитет готов заплатить за четыре месяца работы 559,86 тысяч рублей. В проекте контракта сказано, что подрядчик должен проводить мониторинг СМИ, "освещающих развитие Санкт-Петербурга и деятельность органов государственной власти".

Среди них ведомство указало телеканалы: "Первый канал", ГТРК "Санкт-Петербург", Пятый канал, телеканал "Санкт-Петербург", Ren-ТВ, ТВЦ, телеканал "78" и другие. В документе уточняется, что по "78" каналу требуются расшифровки новостных выпусков.

Из радиостанций комитет интересуют "Радио России", Business FM, "Авторадио" и другие. По радио "Петербург" и "Радио России – Санкт-Петербург" тоже нужны расшифровки новостей и губернаторского эфира.

Ещё комитет хочет видеть мониторинг более 20 газет и журналов и почти 40 интернет-изданий. В числе последних ЗАКС.Ру, MR7, "Фонтанка", "РБК Петербург" и другие. Также указаны "Федеральное агентство новостей", "Экономика сегодня" и "Народные новости", которые прекратили свою работу летом 2023 года.

Комитет интересуют публикации о деятельности президента, губернатора, депутатов и чиновник. Определены в проекте контракта и темы: антикоррупционная политика, экономика, социальная сфера, криминал и Ленинградская область. Также исполнитель должен будет сообщить ведомству о публикациях, в которых нарушаются российские законы, а их устранение находится в рамках компетенции органов госвласти Петербурга.

Напомним, такой мониторинг комитет по печати заказывает регулярно. За эту работу с мая по декабрь 2023 года ведомство планировало заплатить 536,6 тысяч рублей.

София Саттарова / Фото: Unsplash