Минюст внес RAND Corporation* в список нежелательных в России организаций

Министерство юстиции внесло в список нежелательных в России организаций американскую RAND Corporation*, следует из данных на сайте ведомства. Ранее Генпрокуратура вынесла в отношении организации соответствующее решение.

Согласно перечню нежелательных организаций, решение Генпрокуратуры касательно RAND Corporation* датируется 21 ноября.

Сама RAND Corporation* была создана в 1948 году. Организация занимается предоставлением услуг государственным учреждениям США и стран Европы, Среднего Востока и Азии.

Также в четверг депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил, что Генпрокуратура внесла в список нежелательных организаций Russian America for Democracy in Russia**.

*Минюст внес RAND Corporation в список нежелательных организаций на территории РФ

**Генпрокуратура признала Russian America for Democracy in Russia нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру