С начала года в Петербурге ввели более трех миллионов квадратных метров жилья

За 11 месяцев 2023 года в Петербурге ввели в эксплуатацию свыше 3,016 миллиона квадратных метров жилья, рассказали 7 декабря в комитете по строительству. В частности, только за ноябрь в городе ввели 138 домов общей площадью более 232 тысяч "квадратов", в том числе 12 домов на 5 258 квартир и 126 индивидуальных домов.

Лидером по объемам введенной жилой площади стал Невский район, где строители сдали более 112 тысяч квадратных метров жилья. На втором месте оказался Пушкинский район, на третьем — Красногвардейский.

"Также в ноябре сдан 31 объект общегражданского назначения", — отметили в комитете. Среди завершенных объектов оказались детские сады в Адмиралтейском и Приморском районах, крытый спорткомплекс в Красносельском районе и "СКА Арена".

Ранее сообщалось, что за год в Петербурге в полтора раза увеличился спрос на микроквартиры.

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