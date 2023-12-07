Градозащитники сообщили о сносе корпусов завода Нобеля

Корпуса завода "Людвиг Нобель" подверглись сносу вечером 7 декабря, сообщил Telegram-канал "SOS СПб СНОС". По информации градозащитников, речь идет о демонтаже оставшихся двух стен дореволюционного чугунолитейного цеха, а также о сносе других корпусов на Большом Сампсониевском проспекте, 30.

Активисты уточнили, что после предыдущего сноса от чугунолитейного цеха остались только две фасадные стены. По их утверждению, работы выполняла компания "Прайд". Теперь же демонтируются оставшиеся от цеха стены и не обладающие охранным статусом соседние корпуса завода.

"Согласно современным документам, демонтируемая часть чугунолитейного цеха построена в 1938 году", — уточнили градозащитники. При этом они допустили, что на деле постройки могут оказаться перестроенными дореволюционными зданиями.

О планах снести часть цеха стало известно еще в минувшем январе. Причиной этого называли необходимость проведения противоаварийных работ.

Фото: piterkvn / Telegram-канал "SOS СПб СНОС"