ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:17

Цех-памятник на Выборгской стороне после ремонта сохранит только фасад

фото ЗакС политика Цех-памятник на Выборгской стороне после ремонта сохранит только фасад

От заброшенного здания бывшего чугунолитейного цеха на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге после противоаварийных работ останутся только лицевые фасады. О судьбе краснокирпичного сооружения бывшего завода "Людвиг Нобель" пишет строительное издание "Канонер".

Одноэтажное здание ожидают, со слов представителя КГИОП, "демонтаж аварийных конструкций объекта, установка дополнительных удерживающих конструкций, консервация и усиление сохраняемых элементов". Владеет объектом ООО "Юпитер".

Здание на углу Большого Сампсониевского и улицы Фокина ведет свою историю с 1912 года. В заброшенном состоянии оно находилось как минимум последних пять лет. КГИОП несколько лет добивался его ремонта. Минувшим летом градозащитники заметили первые шаги в этом направлении, реальные же работы начались в декабре.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама