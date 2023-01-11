Цех-памятник на Выборгской стороне после ремонта сохранит только фасад

От заброшенного здания бывшего чугунолитейного цеха на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге после противоаварийных работ останутся только лицевые фасады. О судьбе краснокирпичного сооружения бывшего завода "Людвиг Нобель" пишет строительное издание "Канонер".

Одноэтажное здание ожидают, со слов представителя КГИОП, "демонтаж аварийных конструкций объекта, установка дополнительных удерживающих конструкций, консервация и усиление сохраняемых элементов". Владеет объектом ООО "Юпитер".

Здание на углу Большого Сампсониевского и улицы Фокина ведет свою историю с 1912 года. В заброшенном состоянии оно находилось как минимум последних пять лет. КГИОП несколько лет добивался его ремонта. Минувшим летом градозащитники заметили первые шаги в этом направлении, реальные же работы начались в декабре.