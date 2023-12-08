Почти девять тысяч человек предстали в 2023 году перед судом по обвинениям в коррупции

За девять месяцев 2023 года перед судом по обвинениям в коррупции предстали почти девять тысяч человек, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Всего следователи направили за это время в суды немногим менее восьми тысяч дел по обвинениям, связанным с коррупцией.

"За девять месяцев 2023 года в суды направлено 7 949 уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 8 898 лиц", — рассказал Бастрыкин.

Среди направленных в суд уголовных дел 67% приходится на обвинения во взяточничестве, а еще 13% — о мошенничестве. Это 5 353 и 1 018 дел соответственно.

Также было расследовано 118 уголовных дел об организованных группах и сообществах, фигурантами которых стал 371 человек.

Кроме того, с января по сентябрь к ответственности за коррупцию были привлечены 336 человек с особым правовым статусом, заявил Бастрыкин. Среди них оказался один депутат Госдумы и девять депутатов региональных заксобраний, 174 муниципала, 51 член избирательных комиссий, 47 адвокатов, 36 глав следственных подразделений и следователей, 10 прокуроров и их помощников, а также шестеро судей.

Фото: пресс-служба СК РФ