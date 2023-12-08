Адвокат рассказал о переводе Яшина* на строгие условия содержания

Политик Илья Яшин* был переведен на строгие условия содержания (СУС), рассказал навестивший его в колонии на территории Смоленской области адвокат Михаил Бирюков. Перед этим администрация исправительного учреждения определила оппозиционера в штрафной изолятор (ШИЗО).

"После пяти суток в ШИЗО Яшин* переведен в барак строгих условий содержания (СУС). Там он изолирован от основной массы заключенных и содержится вместе с четырьмя "злостными нарушителями режима", — транслирует полученную от Бирюкова информацию Telegram-канал Яшина*.

В новых условиях политик ограничен в праве на телефонные звонки, для него уменьшено количество посылок и свиданий в колонии. В то же время администрация отменила распоряжение о переводе Яшина* в лагерный строительный отряд, из-за отказа работать в котором его отправили в ШИЗО.

Сам Яшин* говорил, что строительство бараков "в стране, где каждый день растет число политзаключенных" противоречит его убеждениям. Вместо этого он выражал готовность трудиться в каком-либо ином цеху.

*Минюст внес Илью Яшина в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру