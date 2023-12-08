Краевед Витушкин встретит новогодние праздники в СИЗО

Октябрьский районный суд Петербурга провел заседание по продлению меры пресечения краеведу Дмитрию Витушкину за несколько часов до назначенного времени. Об этом сообщает группа поддержки петербуржца в Telegram.

Суд постановил продлить срок содержания арестанта в следственном изоляторе до 12 января.

Напомним, 40-летнего журналиста и краеведа обвиняют в реабилитации нацизма (п. в ч. 2 ст. 354.1, ч. 4 ст. 354.1 УК)). Силовики усмотрели криминал на администрируемых им страницах "ВКонтакте". Под стражей фигуранта держат уже почти два месяца.

Подробнее о деятельности Дмитрия Витушкина и особенностях его уголовного дела читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти