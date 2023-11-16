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Новости 19:50

Суд признал законным арест петербургского краеведа Витушкина

фото ЗакС политика Суд признал законным арест петербургского краеведа Витушкина

Городской суд Петербурга отклонил апелляцию на заключение в СИЗО краеведа Дмитрия Витушкина и оставил в силе постановление нижестоящей инстанции. Таким образом, он пробудет под арестом как минимум до 11 декабря, о чем сообщила группа поддержки петербуржца в Telegram.

Витушкина задержали 13 октября и арестовали на два месяца. Он обвиняется в "реабилитации нацизма" (п. в ч. 2 ст. 354.1, ч. 4 ст. 354.1 УК), которая, по версии следствия, была совершена с использованием интернета и по предварительному сговору. До своего задержания петербуржец администрировал сообщество "ВКонтакте" под названием "Ингерманландия". Ему инкриминировали публикации и комментарии именно в этой социальной сети.

Подробнее о преследовании 40-летнего краеведа и журналиста читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


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