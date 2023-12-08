На выборах президента России будут проводить уличное голосование

Центризбирком намерен организовать дополнительные формы голосования во время выборов президента России в 2024 году - голосование на придомовых территориях. От такой формы практически отказались, но в экстренных случаях в этом есть смысл, считает глава ЦИК Элла Памфилова.

Голосование на придомовых территориях планируется проводить в регионах, затрагиваемых СВО: в ЛДНР, Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Запорожской и Херсонской областях, если там во время военного положения вообще будут проводиться выборы. Решение по этим двум территориям Центризбирком примет позже, заверила Памфилова.

Во всей остальной России уличное голосование будут проводить для населенных пунктов, где нет помещений для голосования и плохое транспортное сообщение, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что такой вариант возможен только 15 и 16 марта.

На заседании выступили председатели избиркомов Крыма и Севастополя. Они попросили ЦИК дать им возможность тоже воспользоваться дополнительными формами голосования, сославшись на сложную ситуацию в регионе. Члены Центризбиркома согласились на это.

Напомним, Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта. Центризбирком же решил проводить голосования три дня подряд.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру