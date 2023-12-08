Петербургскому фонду профилактики рака грозит закрытие

Нехватка финансирования может привести к скорому закрытию фонда медицинских решений "Не напрасно", о чем говорится на его сайте. Первоначально некоммерческая организация, существующая с 2010 года, носила название Фонд профилактики рака. Она может не пережить уже следующий месяц, поскольку продолжение работы в полном объеме стало невозможным. На сегодняшний день фонду не хватает 7,5 млн рублей.

"НКО будет вынуждена сократить количество экспертов и значительно увеличить срок ответов на вопросы пациентов. В случае с онкологическими заболеваниями скорость получения информации зачастую оказывается критически важной", - гласит текст объявления.

Вынужденная оптимизация повлияет на выпуск дефицитных специализированных публикаций, которым занята НКО: тексты временно прекратят выходить на русском языке. Возможна также приостановка работы теста "Скрин", благодаря которому можно получить персональные рекомендации по профилактике и ранней диагностике рака.

фото: nenaprasno.ru