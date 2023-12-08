Песков поведал о призывах к Путину принять участие в выборах

Среди вопросов, поступающих в преддверии прямой линии президента Владимира Путина, выделяются адресованные к нему призывы вновь баллотироваться на выборах главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По оценке представителя Кремля, с подобными призывами выступает "очень много" россиян.

"Поразительно много, из всех регионов, из самых разных возрастных категорий. <...> Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке", — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные на брифинге 8 декабря.

Также пресс-секретарь коснулся вопроса о сроках возможного выдвижения Путина. По его словам, тот сам озвучит принятое решение, "когда посчитает необходимым и целесообразным".

Прямая линия Путина в этом году пройдет в совмещенном с большой пресс-конференцией формате. Мероприятие намечено на 14 декабря.

Фото: kremlin.ru