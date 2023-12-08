В комитете по молодежной политике появился новый зампред

Новым заместителем председателя комитета Смольного по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями стала Ольга Максимова, которая до назначения возглавляла один из отделов. В пресс-службе ведомства сообщили ЗАКС.Ру, что Максимова приступила к работе в новой должности в конце ноября.

Карьера Максимовой на госслужбе началась в 2019 году. Тогда она, будучи заместителем директора школы по воспитательной работе, подала заявку на пост советника губернатора по вопросам молодежной политики. Отбор проводили по инициативе главы города Александра Беглова в целях омолодить кадровый состав Смольного - заявки принимались от желающих до 30 лет.

"Занимаясь воспитательной работой, Ольга поняла, как важно поддерживать инициативу своих учеников, и ещё в 2014-м создала детско-общественное объединение школьников. Они митинговали в память о Беслане, собирали гуманитарную помощь и посылки для детей на Донбассе и много ещё чего делают полезного", - писал телеканал 78 о победительнице отбора.

Также кандидатка рассказывала, что считает необходимым наладить взаимодействие молодежи с муниципалами. По мнению Максимовой, именно представители местного самоуправления лучше знают школьников и студентов, которые проживают в округе.

Позже Максимова перешла на работу в комитет по молодежной политике, возглавила отдел по поддержке молодежных инициатив и реализации программ в сфере государственной молодежной политики.

Ранее новым заместителем главы КРТИ стала чиновница из администрации Выборгского района.

Константин Леньков / Фото с сайта Смольного