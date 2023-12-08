По делу о драке у "Лахта Центра" задержали уже восемь мигрантов

Петербургские полицейские отчитались об оперативно-разыскных мероприятиях, связанных с массовой дракой возле "Лахта Центра", о которой стало известно в понедельник вечером.

Дело расследуется по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По последним данным ГУ МВД, задержаны восемь участников потасовки в возрасте от 19 до 35 лет. Все они представляют страны ближнего зарубежья.

Первоначально сообщалось о том, что фигуранты представляют собой уроженцев южных регионов РФ. В пятницу суд должен будет избрать задержанным меры пресечения. Силовики настаивают на аресте. Первый арест уже состоялся: до 5 февраля под стражу поместили человека по имени Мухаммад Восизода, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Фото: ЗАКС.Ру