Пискарев выразил готовность подготовить запрет рекламы у иноагентов

Мнение спикера Госдумы Вячеслава Володина относительно ограничения рекламы у иностранных агентов нашло отклик у председателя парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Последний 8 декабря выразил готовность заняться законодательным обеспечением запрета.

"Мы готовы оперативно разработать соответствующие изменения в законодательство. <...> Необходимо запретить российским физическим и юридическим лицам использовать для размещения рекламы ресурсы тех, кто внесен в реестр иностранных агентов", — откликнулся на заявление Володина Пискарев. Попутно депутат выразил мысль, что "поддерживать предателей недопустимо".

По словам Пискарева, установление запрета потребует внесения поправок в законы "О рекламе" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Володин заявил о возможности запрета рекламы на сайтах и в блогах иноагентов, отвечая на вопрос журналистов "Комсомольской правды". Между публикацией издания и откликом Пискарева прошло всего несколько часов.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева