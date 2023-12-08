Володин высказался против размещения рекламы у иноагентов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин негативно высказался о существовании возможности размещать рекламу на сайтах и в блогах, принадлежащих иностранным агентам. Парламентарий пообещал "как можно быстрее" покончить с подобной практикой.

Высказывание Володина насчет рекламы у иностранных агентов прозвучало в ответ на вопрос "Комсомольской правды" о его мнении касательно существующей практики. Председатель Госдумы поведал, что относится к ней "плохо".

"Для кого‑то, видимо, деньги не пахнут. Фактически речь идет о финансировании тех, кто ведет антироссийскую деятельность против нашей страны. Такая ситуация требует принятия решений. Что постараемся сделать как можно быстрее", — заявил спикер журналистам.

Ранее Володин предложил депутатам заняться законодательным определением понятия травли. Произошло это после стрельбы в брянской гимназии № 5, в результате которой погибли две ученицы, в том числе стрелявшая восьмиклассница, а еще пять подростков получили ранения.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина