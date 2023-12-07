В Госдуме займутся законодательным определением травли

Понятие травли нуждается в законодательном определении, полагает вслед за депутатом Валерием Гартунгом спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Стимулом к размышлениям в подобном направлении послужила стрельба в гимназии № 5 Брянска, произошедшая утром 7 декабря.

Как передает пресс-служба Госдумы, в ходе пленарного заседания глава комитета по защите конкуренции Гартунг предложил направить запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с целью получения информации о случаях травли в школах. Также он выступил за придание травле законодательного определения.

В свою очередь, вице-спикер Борис Чернышов заявил о необходимости провести анализ эффективности мер, направленных на противодействие травле в школах.

Спикер Володин поддержал высказанные предложения. Сам он счел нужным попросить главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева составить запросы в силовые органы.

"Давайте мы попросим Василия Ивановича [Пискарева] запросить информацию и профильный комитет по просвещению — проработать определение "травля", которое вами вынесено как предложение для законодательного урегулирования вопроса", — высказался Володин.

Также председатель Госдумы поручил подключиться к работе Чернышову и вице-спикеру Анне Кузнецовой, а также главе комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.

Трагедия в брянской гимназии произошла утром в четверг. По данным СК, стрельбу открыла ученица восьмого класса, которая ранила пятерых человек и убила одноклассницу. После этого она покончила с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру