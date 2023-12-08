Петербуржцы выплатили более двух миллиардов рублей в счет долгов за тепло

С января по октябрь 2023 года петербуржцы погасили задолженности перед ГУП "ТЭК" на сумму свыше двух миллиардов рублей за тепло и неустойки, сообщила 8 декабря пресс-служба предприятия. Приблизительно треть от этих денег была выплачена до завершения судебных разбирательств.

"Почти 700 миллионов рублей потребители добровольно оплатили до завершения судебных споров. Этот результат является лучшим за прошедшие годы", — гласит сообщение пресс-службы.

В предприятии отметили, что должникам грозит в том числе выплата неустойки и судебных расходов. Кроме того, не исключена возможность ареста имущества и наложения исполнительского сбора.

Ранее выяснилось, что за 10 месяцев текущего года петербуржцы задолжали банкам 72 миллиарда рублей. Количество исполнительных производств выросло год к году почти на 20%.

Фото: ЗАКС.Ру