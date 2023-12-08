"Спасибо за чудо": Беглов поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

Петербургский губернатор Александр Беглов направил поздравление с днем рождения народной артистке России Алисе Фрейндлих. Каждая роль знаменитости в театре и кино становится для главы города, по его признанию, целым культурным достоянием. В своем обращении губернатор признался актрисе в любви от лица всех петербуржцев.

"Мы, зрители, наизусть знаем цитаты Ваших героинь, переживаем, смеёмся и плачем вместе с Вами. Спасибо за чудо, которое Вы дарите нам своей поистине великой игрой", - написано в Telegram-канале Беглова.

Алиса Фрейндлих играет в петербургском Большом драматическом театре в течение сорока последних лет. Перед президентскими выборами 2012 года она публично поддержала кандидатуру президента Владимира Путина. Двенадцать лет спустя в день рождения Фрейндлих Путин объявил об очередном выдвижении на этот пост.

фото: kremlin.ru