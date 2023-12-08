Путин сообщил об участии в выборах президента в 2024 году

Президент России Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в марте 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на участников церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. СМИ уточняет, что Путин "дал согласие" на выдвижение.

Его об этом попросил спикер парламента ДНР Артем Жога. Его сын - командир батальона "Спарта" Владимир погиб на Донбассе, пишет РБК.

Напомним, выборы президента России должны пройти в течение трех дней: с 15 по 17 марта 2023 года. В ряде регионов страны разрешено голосование на придомовых территориях.

София Саттарова / Фото: Kremlin.ru