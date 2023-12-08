МО "Малая Охта" потратит 219 тысяч рублей на тираж брошюр о своей работе

Местная администрация МО "Малая Охта" разместила закупку на печать 700 информационных буклетов, в которых будет рассказываться о работе муниципалов в 2023 году. На эти цели готовы потратить до 219 тысяч рублей. Закупка опубликована 6 декабря.

Рассказывать о своих успехах муниципалы будут с 20 полос формата А4. Над выпуском будут трудиться дизайнер, журналисты, фотографы и корректоры. Темы статей и остальной контент будет согласовывать заказчик.

МО "Малая Охта" надеется получить готовую печатную продукцию до 25 декабря, следует из аукционной документации. Отметим, прием заявок от потенциальных исполнителей контракта продлится до 13 декабря. Таким образом, с учетом времени работы комиссии, на всю работу у поставщика останется порядка десяти дней.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, на что в ноябре тратила деньги администрация губернатора Петербурга.

Константин Леньков / Кадр из трансляции канала "Новая Малая Охта"