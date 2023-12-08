Петербургский полицейский оказался под стражей по делу о вымогательстве и превышении полномочий

Выборгский районный суд избрал меру пресечения для дежурного из отдела полиции № 59 Виталия Тугбаева по делу о вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, ближайшие два месяца полицейский проведет в СИЗО.

По версии следствия, в минувшем ноябре Тугбаев совместно с коллегой Поддубным и рядом других лиц прознал о денежных претензиях на сумму в 300 тысяч рублей от некой петербурженки к жителю города. Требования гражданки судебная пресс-служба охарактеризовала как безосновательные.

Вечером 21 ноября Тугбаев и Поддубный встретились с двумя горожанами в кафе на Придорожной аллее. В ходе беседы они потребовали предоставить им требуемые 300 тысяч рублей под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за избиение гражданки. Получив отказ, они затолкнули оппонентов в полицейский УАЗ, поколотив при этом одного из них. В дальнейшем знакомые полицейских атаковали второго незаконно задержанного на Сиреневом бульваре. Его избили и лишили 160 тысяч рублей.

"Тугбаев и Поддубный, действуя при указанных обстоятельствах, совершили превышение должностных полномочий, с применением насилия, с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору", — резюмировали в судебной пресс-службе.

Накануне Тугбаев был задержан, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал.

Суд определил служителя закона под стражу до 6 февраля следующего года.

UPD: Также суд отправил под стражу до 6 февраля полицейского Поддубного, а также Даниила Молодцева. Первому вменяют вымогательство и превышение должностных полномочий, второму — только вымогательство. Аналогичная мера назначена Шахину Раджабалиеву, обвиняемому в вымогательстве и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру