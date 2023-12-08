Специалисты оценили ход ремонта в петербургской консерватории после пожара

Официальный представитель публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" Юлия Карнова представила журналистам оценку хода ремонтных работ петербургской консерватории и ее готовность к открытию.

"Готовность у нас 70%", - приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, реконструкция консерватории с многочисленными скандалами тянется с 2012 года. За это время сменилось несколько подрядчиков. Дополнительно омрачил ситуацию пожар, вспыхнувший на первом этаже в среду. При этом "Единый заказчик в сфере строительства" заверил петербуржцев, что возгорание никак не отразится на скорости работ: памятник архитектуры по-прежнему должны сдать к концу 2025 года, а первый концерт в консерватории запланирован уже на 2024 год.

По словам представителя подрядчика (АО "Политехстрой") Сергея Рыбака, главным последствием пожара стала копоть, осевшая на поверхности общей площадью 200 кв. метров. Расследование обстоятельств возгорания, при котором никто не пострадал, продолжается.

фото: пресс-служба правительства Петербурга