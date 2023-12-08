Ярмыш* сообщила, что Навальному в колонии ставили капельницу

Состояние политика Алексея Навального ухудшилось на прошлой неделе, сообщила в соцсетях 8 декабря его соратница Кира Ярмыш*. По ее словам, сотрудникам исправительной колонии пришлось ставить ему капельницу после того, как оппозиционер лег на пол из-за головокружения.

"На прошлой неделе ему [Навальному] стало плохо в камере: закружилась голова, он лег на пол. Сотрудники колонии сразу же прибежали, опустили койку, положили Алексея и поставили капельницу", — написала Ярмыш* и допустила, что произошедшее могло быть голодным обмороком.

Оппозиционерка добавила, что после инцидента Навального видели адвокаты и он был "относительно в порядке". Однако же теперь соратники оппозиционера третий день не знают, где он находится. "От него хотя бы иногда приходили письма, пусть и отцензурированные, но всю эту неделю писем нет. Письма ему тоже не доставлены", — сообщила Ярмыш*.

Неделей ранее стало известно, что против Навального возбудили уголовное дело о вандализме по двум эпизодам. Что именно легло в основу нового преследования оппозиционера, неизвестно.

Сам Навальный находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*Минюст внес Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру