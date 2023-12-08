Бастрыкина взволновала жалоба на возможное истязание детей в Петербурге

До сведения председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дошла информация о специфическом наказании, которое в Петербурге мать применила к своим детям. Ранее в полицию Кировского района пожаловалась воспитательница одного из детских садов, рассказавшая, что женщина заставила их держать ладони над зажженной плитой. Из-за этого два ребенка в возрасте шести и восьми лет получили ожоги.

Мать задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. СК по Петербургу организовал процессуальную проверку происшествия. Бастрыкин затребовал доклад о ее результатах.

Примечательно, что, по данным МВД, противоправные действия совершала 30-летняя женщина с гражданством одной из среднеазиатских стран. Именно к инцидентам и преступлениям с участием мигрантов из ближнего зарубежья в последнее время Бастрыкин проявляет особый интерес.

фото: пресс-служба СК