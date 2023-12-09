Беглов и Бельский возложили цветы к монументу на площади Восстания

Руководство Петербурга приняло участие в церемонии, приуроченной ко Дню Героев Отечества, который 9 декабря отмечается в России. Акцию осветила пресс-служба Смольного.

Главы исполнительных и законодательной ветвей власти в компании ветеранов и представителей "Юнармии" возложили цветы к обелиску на площади Восстания, возведенному в 1985 году к 40-летию победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Александр Беглов в очередной раз не обошелся в публичной речи без ссылки на действующего главу государства, приведя в косвенной речи одну из мыслей Владимира Путина.

"Герои спасли наше Отечество в самые тяжёлые времена. На них сегодня равняются воины – участники специальной военной операции", - добавил Беглов.

Напомнил о себе и спикер ЗакСа Александр Бельский. В своем отчете о церемонии он отметил, что город-герой чтит своих героев.

фото: gov.spb.ru