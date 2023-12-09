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Новости 10:50

"Она дала нам Президента": Беглов наградил представителей правовой школы

фото ЗакС политика "Она дала нам Президента": Беглов наградил представителей правовой школы

Накануне вечером в петербургском центре "Россия — моя история" наградили отличившихся городских юристов. О состоявшемся вручении премии "Юстиция" рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

Начав свой рассказ о премии "Юстиция", глава города в комплиментарных тонах вспомнил федеральное руководство, что в последнее время отличает многие его речи.

"В Петербурге всегда была сильнейшая правовая школа. Она дала нам Президента России Владимира Владимировича Путина", - написал глава города.

Беглов также порассуждал о том, как важна юриспруденция, и привел, по всей видимости, наиболее весомые для него примеры. Таковыми стали признание блокады Ленинграда геноцидом и защита прав участников боевых действий.

фото: Александр Беглов / Telegram


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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