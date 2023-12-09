Петербуржца отправили в СИЗО из-за провокативной картинки с георгиевской лентой

Смольнинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу 60-летнего Юрия Малева, которого обвиняют в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

О задержании фигуранта стало известно от ГУ МВД субботним утром. Ему инкриминируют публикацию в "Одноклассниках" фотографии георгиевской ленточки в грубом и неприличном контексте, что силовики расценили как ее осквернение. Этот эпизод датируется летом прошлого года.

В преддверии Дня Победы в 2023 году, по версии следствия, Малев сопроводил словами о георгиевской ленточке опубликованное в тех же "Одноклассниках" фотоизображение мертвого человека. Это второй криминальный эпизод в его деле. Именно из-за этого поста в правоохранительные органы и поступила жалоба. Ее автором стала 86-летняя пенсионерка.

Акцент делается также на том, что у подследственного имеется второе гражданство: при обыске у него нашли паспорт гражданина США. Под стражей петербуржец пробудет как минимум до 7 февраля.

Фото: ЗАКС.Ру