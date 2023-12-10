В Ленобласти четырем мигрантам вручили повестки в военкомат

В ходе продолжавшихся два дня рейдов в Ломоносовском районе Ленобласти силовики прошли по местам проживания мигрантов, сообщили 9 декабря в Следственном управлении СК по региону. Помимо сотрудников Следкома, в мероприятиях также участвовали полицейские и ОМОН.

Рейды продолжались 8 и 9 декабря. За это время обнаружили свыше 30 выходцев из стран Средней Азии, находящихся в России с нарушениями миграционного законодательства. Участники мероприятий проверили пять мест проживания иностранцев и проверили 10 пунктов общепита.

Кроме того, силовики выявили четырех людей с российскими паспортами, не вставших на воинский учет. Двое из них оказались призывного возраста. "Всем четырем вручены повестки для постановки на воинский учет", — сообщили в СК.

Материалы по нарушителям переданы в полицию для рассмотрения в административном порядке. Иностранцам грозят различные меры вплоть до выдворения из России.

Кроме того, в СК намерены проверить сведения о возможной причастности правоохранителей "к осуществлению общего покровительства лицам, организовавшим размещение нелегальных мигрантов". По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям силовиков.

Ранее стало известно о постановке на воинский учет около 20 выходцев из зарубежья, получивших российское гражданство. Произошло это после рейда в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру