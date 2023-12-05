"Фонтанка": После рейда полиции около 20 мигрантов оказались на воинском учете

Итогом прошедшего накануне в Петербурге рейда полиции стала, в том числе, постановка на воинский учет ряда выходцев из сопредельных стран с российским паспортом на руках, сообщила 5 декабря "Фонтанка". Сам рейд проводился в рамках уголовного дела о незаконной миграции.

По информации издания, около 20 задержанных недавно получили российское гражданство, однако не встали на воинский учет. Их зарегистрировали в военных комиссариатах. После прохождения медкомиссии подходящие по возрасту и здоровью получат повестки в армию. Тем же, кто постарше, предложат заключить контракт с Минобороны.

Нынешний случай стал не первым за последнее время в Петербурге, когда по итогам рейда натурализованных россиян ставят на учет в военкомат. Подобное происходило еще в середине августа, позже случались другие аналогичные ситуации.

Сами обыски состоялись накануне в ряде районов Петербурга, а также в Мурино и в Ковалево, где расположены крупные предприятия и склады. Дело, в рамках которого они проводились, было возбуждено еще в 2021 году.

Фото: ЗАКС.Ру