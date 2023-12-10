Глава СПЧ призвал к умеренности в предновогоднем украшении улиц из-за спецоперации

При украшении российских городов к Новому году следует проявить скромность, высказался в беседе с ТАСС глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Подобный призыв связан с продолжающейся спецоперацией и желанием не обидеть людей, чьи родственники в ней участвуют.

В комментарии агентству Фадеев выразил мнение, что запрещать украшение городов не следует, но при этом "как-то надо выдержанно" подходить к этому вопросу. При этом он рекомендовал ответственным лицам поставить себя на место родственников участников СВО.

"Надо у себя спросить, я имею в виду начальников, мэров, начальников городов разных, у себя спросите: "Это как выглядит — умеренно, деликатно, не будут люди обижаться, жены, например, матери, чьи мужья и сыновья на фронте, они как к этому отнесутся?"" — поделился соображениями глава СПЧ.

В то же время Фадеев отметил, что совсем отказываться от празднования Нового года не следует.

Ранее в Сочи объявили об отказе от проведения салюта в честь Нового года. В минувшую пятницу губернатор Псковской области обратился к муниципалитетам и организациям с призывом воздержаться от запуска салютов.

Фото: Telegram-канал СПЧ