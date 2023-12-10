ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:22

Глава СПЧ призвал к умеренности в предновогоднем украшении улиц из-за спецоперации

фото ЗакС политика Глава СПЧ призвал к умеренности в предновогоднем украшении улиц из-за спецоперации

При украшении российских городов к Новому году следует проявить скромность, высказался в беседе с ТАСС глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Подобный призыв связан с продолжающейся спецоперацией и желанием не обидеть людей, чьи родственники в ней участвуют.

В комментарии агентству Фадеев выразил мнение, что запрещать украшение городов не следует, но при этом "как-то надо выдержанно" подходить к этому вопросу. При этом он рекомендовал ответственным лицам поставить себя на место родственников участников СВО.

"Надо у себя спросить, я имею в виду начальников, мэров, начальников городов разных, у себя спросите: "Это как выглядит — умеренно, деликатно, не будут люди обижаться, жены, например, матери, чьи мужья и сыновья на фронте, они как к этому отнесутся?"" — поделился соображениями глава СПЧ.

В то же время Фадеев отметил, что совсем отказываться от празднования Нового года не следует.

Ранее в Сочи объявили об отказе от проведения салюта в честь Нового года. В минувшую пятницу губернатор Псковской области обратился к муниципалитетам и организациям с призывом воздержаться от запуска салютов.

Фото: Telegram-канал СПЧ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама