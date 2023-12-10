У Гостиного двора полиция задержала пикетчика

Правоохранители днем 10 декабря помешали петербуржцу провести одиночный пикет неподалеку от Гостиного двора, передает "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его рассказ. Вышедшего с плакатом Ивана Петрова задержали и увезли в отделение полиции.

Плакат Петрова содержал призыв освободить художницу Александру Скочиленко, осужденную по статье о распространении фейков про Вооруженные силы (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Также пикетчик высказал на бумаге отрицательное отношение к репрессиям.

По словам Петрова, его повезли в отдел полиции № 28. На место выехал адвокат от "ОД-Инфо"* Игорь Скачко.

Решением Василеостровского суда Скочиленко была приговорена к семи годам колонии за размещение в супермаркете пацифистских листовок, замаскированных под ценники. В начале декабря защита художницы обжаловала приговор.

UPD: Задержанного отпустили после составления протокола о нарушении коронавирусных ограничений.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру